Maglia Inter 19/20 - Le prime foto della divisa indossata

Manca sempre meno all'esordio della nuova maglia home dell'Inter. Salvo cambi di programma, come successo lo scorso anno, il suo esordio è programmato per domenica sera contro l'Empoli.

Vedere indossata la nuova casacca Nike ha un effetto completamente diverso. Il brand statunitense ha osato molto provando ad innovare con le trisce diagonali all'altezza dello sponsor Pirelli, in riferimento, in questo caso alle away, di fine anni 80' inizio 90' (dal 988 al 1991). Il colletto e orlo della maniche saranno bianchi, molto simili al 06/07, il colore del blu sarà più tenue rispetto alle ultime versioni.

All'interno del colletto è presente la croce, simbolo di Milano, con scritto all'interno "Internazionale".

Il kit completo: