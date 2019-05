Maglia Inter 19/20 - Ecco come sarà la divisa dei portieri

L'Inter, questa sera contro l'Empoli, scenderà in campo con la nuova e controversa divisa. Samir Handanovic e colleghi, con ogni probabilità non indosseranno la nuova casacca, bensì quella della stagione corrente con il nuovo font, in modo da adattarsi a quello dela squadra.

Non ci sono ancora foto riguardanti la nuova maglia da portiere, ma si può dire con certezza che si baserà sul nuovo template Nike per i portieri. Alcune squadre lo hanno già utilizzato, e non sarà difficile immaginare come sarà.