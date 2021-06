Lukaku, stoccata a CR7: "Lui capocannoniere, ma a noi lo scudetto"

Romelu Lukaku lancia una stoccata all'avversario, in nazionale, ma anche in Serie A, Cristiano Ronaldo, in vista della sfida di domani

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita del Belgio contro il Portogallo, Romelu Lukaku ha lanciato una frecciatina all'avversario, sia in nazionale che in Serie A, Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "CR7 ha vinto il titolo di capocannoniere di Serie A, ma noi abbiamo vinto il campionato. Era particolarmente importante vincere quel titolo e quello era il mio obiettivo". Piccola frecciata del centravanti nerazzurro che ha voluto sfoggiare con orgoglio la vittoria dell'ultimo campionato con l'Inter spodestando proprio la Juventus del portoghese.