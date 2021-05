Lukaku: "Sono interista! A Conte dissi 'Arrivo'. Gol al Milan mi rappresenta"

Romelu Lukaku è stato il totem dell'Inter in questa stagione con i suoi 21 gol in campionato e 10 assist, ha trascinato la squadra verso la conquista dello scudetto.

Oggi, prima della partita contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l'Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista!".

Sul gol preferito della stagione: "Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato".

Sul gruppo nerazzurro: "Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie ad uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda".

Sul rapporto con Conte: "Lo sapevo fin dall'inizio che ci sarebbe stato un rapporto speciale. Gli scrissi 'Arrivo', nell'estate del 2019. In campo combatto per la squadra, fuori dal campo amo la musica, le persone sincere, vivo per la mia famiglia e amo rendere felici gli altri, la gioia degli interisti è anche la mia".