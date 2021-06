Lukaku si mette a nudo. L'addio a Conte e il rifugio. Le parole (insolite) alla Gazzetta

Lukaku a tutta... musica. Curiosa intervista oggi del belga sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Centrale l'aspetto canoro. "Anche negli ultimi giorni strani, tra la delusione per l’addio del maestro Antonio Conte e la curiosità per lo sbarco di Simone Inzaghi, conosciuto domenica al telefono, Lukaku si è rifugiato nel suo porto sicuro: da un lato il mixer con cui si diletta da bravo artigiano, dall’altro le canzoni dei suoi amati rapper", l'introduzione del quotidiano.

Lukaku racconta oggi la sua passione, mostrando serenità. E apre le porte dell'Inter sul tema musicale: "Siamo un grande gruppo anche perché c’è molto rispetto reciproco. Ognuno ha i suoi gusti e ascolta ciò che vuole".

E ancora... "Durante il primo anno io e i miei compagni siamo arrivati a un passo dal successo, ma nell’ultima stagione ce l’abbiamo fatta con duro lavoro, pazienza, sudore e sacrificio".

In vista dell'Europeo che giocherà da protagonista annunciato, con la maglia del Belgio, Lukaku ha spiegato il suo motto: "Credi in te stesso e fai in modo di essere sempre un uomo migliore. È una frase che mi ripeto ogni santo giorno".