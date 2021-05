Lukaku: “Scudetto partito da Sassuolo. Ecco quando ho iniziato a crederci”

Il centravanti nerazzurro Romelu Lukaku ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN insieme a Lautaro Martinez. Il gigante belga ha raccontato alcuni retroscena dello scudetto appena vinto con l’Inter da protagonista e rivelato a chi era rivolta la famosa esultanza del gol nel derby. Ecco le sue parole:

“Il percorso verso lo scudetto è iniziato contro il Sassuolo. Abbiamo cambiato il modo di giocare e iniziato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era unita. Dovevamo ancora giocare con Milan, Atalanta e Lazio: rispetto all'anno scorso abbiamo vinto più scontri direti. Abbiamo dimostrato di essere più forti. Dopo la vittoria con l'Atalanta mi sono detto 'ok, ci siamo per lo scudetto, è finita'. Non potevo dirlo, ma l'ho pensato".

"La settimana pre-derby ci siamo allenati a un altissimo livello. Ho detto a Lautaro: 'Questa partita non la perdiamo mai, è impossibile'. A chi era rivolta la mia esultanza? In settimana avevo parlato con il mister e ci avevamo scherzato su...".