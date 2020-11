Lukaku, Sanchez e Skriniar: ecco chi recupera per il match contro il Real

Archiviato il match contro il Parma, per l'Inter è già tempo di tornare in campo e l'avversario questa volta è di un calibro decisamente più elevato. Martedì sera infatti, i nerazzurri affronteranno in trasferta il Real Madrid, in una partita che per entrambe sembra avere già il sapore dell'ultima spiaggia in Champions League.

L'Inter non ci arriva sicuramente nel migliore dei modi, in quanto sembra ormai certa l'assenza di Romelu Lukaku dal gruppo che partirà alla volta della Spagna. Il belga dovrebbe saltare sicuramente la Champions e tentare un recupero lampo in vista del match contro l'Atalanta di domenica prossima. Dovrebbe invece farcela, almeno per la panchina, Alexis Sanchez, che oggi si è allenato con i compagni, senza però forzare.

Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Milan Skriniar, che dopo 21 giorni di positività al COVID è tornato finalmente a disposizione di Antonio Conte e dovrebbe andare almeno in panchina contro il Real Madrid.