Lukaku, Perisic ed Eriksen, tre note positive in vista del derby

Le partite di Nation League stanno regalando all’Inter e, soprattutto, ad Antonio Conte delle ottime indicazioni in ottica derby. Sono, infatti, tre i giocatori che più di tutti si stanno mettendo in mostra e cioè Romelu Lukaku, Ivan Perisic e Christian Eriksen. In modi diversi i tre nerazzurri hanno lasciato il segno per quanto riguarda le prime delle due partite con le rispettive nazionali.

Il centravanti di Anversa, come al solito, ha dimostrato di avere una certa confidenza con il gol. Rigore procurato e segnato, ma non solo. Giocate al servizio dei compagni, assist e leadership a guidare il gruppo sia dentro che fuori dal campo. Nonostante la sua struttura imponente, Lukaku sembra aver terminato il rodaggio e sta entrando pian piano nel suo stato di forma ottimale.

L’esterno croato ha, invece, firmato l’assist per il gol della sua nazionale. La cosa che ha colpito di più, tuttavia, della sua partita è stato il ruolo di seconda punta con il quale è riuscito a sfornare un’ottima prestazione e che assicura all’Inter una soluzione in più fin da subito.

Infine, Christian Eriksen si è distinto per una galoppata che gli ha consentito di entrare nel tabellino dei marcatori contro l’Islanda. Oltre a ciò, una grande prestazione fatta di grande tecnica e grandi colpi. Oltre alle dichiarazioni a mezzo stampa della scorsa settimana, ecco che delle indicazioni utili emergono anche dal campo.

Adesso il derby, partita complicata per tantissimi motivi. Chi è disponibile sta dimostrando di poter essere utile sia dall’inizio che a partita in corso. La scelta spetterà solamente ad Antonio Conte, per assicurare l’assetto migliore per affrontare una gara del genere.