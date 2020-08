Lukaku, parole da leader: "Arrabbiato ma combatterò. Sempre forza Inter!"

Torna a parlare Romelu Lukaku, e lo fa a distanza di un paio di giorni dal match contro il Siviglia, partita purtroppo decisa da un suo infortunio che ha portato al 3-2 definitivo per gli spagnoli. In queste ore i tifosi nerazzurri hanno voluto far sentire tutto il loro affetto per l'attaccante belga, lanciando su Twitter l'hashtag #WeLoveYouRom, diventato virale in pochissimo tempo. Nel pomeriggio Lukaku ha lanciato un messaggio tramite il suo profilo Instagram, di seguito le sue parole:

"Prima di tutto voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per la mia famiglia e per me. Quest'anno da squadra siamo crescuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amavo fin da bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto arrabbiare ma combatterò. Non ho mai avuto un cazzo nel modo più semplice dalla vita come molti di voi sanno, e questa esperienza ci renderà migliori come squadra! C'è unità e stiamo andando nella giusta direzione."

Infine un ringraziamento ai tifosi nerazzurri: " Ai fan, voglio ringraziarvi per essere stati così solidali ogni partita, in casa o in trasferta, vi voglio bene ragazzi. Apprezzo i messaggi che ho ricevuto. Torneremo, sempre forza Inter."