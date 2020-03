Lukaku, parla l'agente: "Ecco perché ha scelto l'Inter e non la Juventus"

L'agente di Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato oggi ai microfoni di Sky, dove ha affrontato argomenti inerenti a diverse tematiche. In particolare si è parlato di quanto accaduti in estate. L'attaccante belga infatti era ad un passo dalla Juventus, nell'ambito dello scambio che avrebbe portato Dybala a Manchester. Alla fine però, come noto, il giocatore ha vestito la maglia nerazzurra. Pastorello ha spiegato il perché di tale scelta.

"Romelu voleva lasciare l'Inghilterra. Inoltre ha bisogno di sentirsi amato, ed è stato questo a fare la differenza, visto che Lukaku ha capito subito la differenza tra il calore dei tifosi dell'Inter rispetto a quelli della Juventus. I bianconeri sono il miglior club della serie A, ma Romelu aveva capito subito che un suo arrivo all'Inter avrebbe fatto la differenza. Si è fatto subito ben volere dai tifosi, ma c'è da dire che il mancato accordo tra Manchester e Dybala è stato determinante".

Poi sul momento e sui risvolti di mercato: "Non sappiamo cosa succederà. La priorità è far terminare, una volta che sarà passata la pandemia, i campionati europei. Se questo accadrà, come mi auguro, allora ci saranno risvolti, ma solo per una stagione".