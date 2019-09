Lukaku parla dopo l'inchino a San Siro: "una partita speciale"

Dopo le prove incolore con Udinese e Slavia Praga, Romelo Lukaku torna ad essere protagonista da par suo nella serata più attesa, quella del derby. Un lavoro di grande sacrificio, un riferimento continuo per il dai e vai con i compagni e alla fine la grande gioia per il go, che mette in ghiaccio i tre punti.

Il centravanti belga ha parlato poco fa ai microfoni di Dazn:"Sono molto contento per questa vittoria, per questi tre punti, perché questa è una partita speciale. Ora però dobbiamo pensare subito alla sfida con la Lazio, che sarà altrettanto difficile".

"Il rapporto con Conte? È molto forte, perché lui è un allenatore che aiuta molto i giocatori a crescere. A 26 anni avevo bisogno e volevo un allenatore così, che mi motiva tutti i giorni. Sono contentissimo di essere qui, sono contento di vestire questa maglia".