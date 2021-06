Lukaku, ora l'Italia. La pagella di ieri: "Duello tremendo, che energia!"

Lukaku ha ieri strappato il pass per i quarti di finale. Per Big Rom, ora, sarà la volta di un incrocio fratricida contro quell'Italia che l'ha adottato da un paio di stagioni e, ora, lo ama.

Belgio-Italia sarà venerdì il piatto forte dei quarti di finale degli Europei.

Sulla prova di Lukaku, ieri contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, La Gazzetta dello Sport analizza: "Il duello con Pepe è fisicamente tremendo e gli porta via un sacco di energie. Big Rom ne trova altre per far respirare i compagni assediati".

Voto 6.5 per il centravanti che si conferma all'altezza sul palcoscenico internazionale e ora fa tremare l'Italia.