Lukaku: "Odio perdere, come Conte. La Finale di EL tremenda per me"

Il bomber nerazzurro, Romelu Lukaku, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva blega Vtm, nel corso della quale ha parlato anche dell'Inter, in particolare del suo rapporto con Antonio Conte e di come ha affrontato la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito le parole dell'attaccante:

"L'Italia è adatta al mio modo di giocare; se l'avessi saputo sarei arrivato prima in questa Nazione. Conte? Io e lui siamo simili: entrambi odiamo perdere. All'Inter giochiamo con due punte e quando gioco dalla parte del mister lui si fa sentire parecchio."

Lukaku poi torna sulla finalissima contro il Siviglia: "Non potevo ritirare la medaglia del secondo posto, era troppo per me. E' stato tremendo, ho pensato solo: "F*****o!". Mi ci sono voluti quattro o cinque giorni per superare la sconfitta: avevo dato tanto per quell'obiettivo e poi non l'ho ottenuto."