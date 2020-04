Lukaku, nuovo sviluppo dopo le parole di 2 giorni fa: la posizione del club

Due giorni fa Romelu Lukaku si è espresso in un video su Instagram con parole che hanno suscitato parecchio clamore nell'ambiente nerazzurro. Il belga ha infatti svelato che in occasione di Inter Cagliari del 23 gennaio diversi giocatori nerazzurri erano malati.

Si è trattata di una chiara allusione alla possibilità che si trattasse di un'infezione da Coronavirus. Ciò che non ha preso in considerazione l'attaccante è che queste dichiarazioni avrebbero creato imbarazzo per la società.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono state particolari conseguenze. Queste perché Lukaku si è scusato con la dirigenza, che ha deciso di non multarlo.

"Gli effetti della quarantena evidentemente hanno tirato un brutto scherzo al belga, generalmente molto attento a ciò che dice anche e soprattutto quando parla di temi delicati extra-calcio. La preoccupazione per la mamma malata (diabete) e lontana, la mancanza del figlio Romeo, l’impossibilità di uscire di casa e di sfogare la sua potenza sul campo lo hanno portato fuoristrada. E senza paracadute".