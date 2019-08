Lukaku non nasconde il suo entusiasmo dopo la prima vittoria. Il post

Lukaku, dopo il gol segnato contro il Lecce e la vittoria ottenuta, non si nasconde su internet. Il centravanti belga ha pubblicato un post sul noto social Instagram mostrando tutta la sua felicità per il primo sigillo e il primo successo guadagnato sotto i riflettori di San Siro.



Poche parole, solo una frase emblematica...che fa sognare i tifosi e che ancora tiene vivo l'entusiasmo dopo una prestazione più che convincente sotto la guida di Antonio Conte. Ecco la dichiarazione condivisa attraverso una pic:



“I’m happy with today’s win. Forza Inter. Sono contento della vittoria di oggi. Forza Inter”.