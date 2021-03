Lukaku nervoso in nazionale. L'atteggiamento denota una cosa importante

Con la Repubblica Ceca il Belgio non è riuscito ad andare oltre il pari. Decisiva la rete, come al solito, di Romelu Lukaku. Ma durante il match voetbalprimeur, media belga, ha notato qualche nota di nervosismo nell'attaccante nerazzurro, reo di aver discusso con il compagno Tielemans, centrocampista del Leicester.

"L'attaccante è riuscito a segnare, ma non era a suo agio durante la gara. Il centrocampo non lo ha aiutato a pressare e spesso è stato costretto a tornare indietro. Questo gli avrebbe causato frustrazione e ce l'aveva soprattutto con Youri Tielemans. Non lo avrebbe sostenuto abbastanza e per l'attaccante è stata una seccatura. Non solo per la mancata pressione sui rivali ma anche perché quando era in fase di possesso palla ha fatto difficoltà a comunicare con Lukaku", scrive voetbalprimeur.

Un nervosismo figlio, comunque, della voglia di vittoria, e da ciò si evince anche una certa leadership del belga, pretende molto dai compagni, non solamente per se stesso ma anche per la squadra.