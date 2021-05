Lukaku, la sua top-5 interista: spazio al tridente dei sogni

Durante il match Day Programme dell'Inter, Romelu Lukaku ha anche selezionato la sua personale Top 5 nerazzurra dei sogni. In porta c'è posto per Julio Cesar (definito "straordinario con tecnica e carisma") mentre in difesa presenzia il solo Maicon ("potenza, velocità, tecnica: pochi come lui").

Essendo un attaccante, infine, Big Rom non può rinunciare al tridente: ci presenta dunque Adriano ("conosco a memoria tutti i suoi gol"), Samuel Eto'o ("la sua determinazione e la sua classe sono un esempio") e Ronaldo, che il belga definisce "il Fenomeno con il calcio nel destino".