Lukaku, l'entusiasmo del belga dopo la vittoria col Sassuolo: le parole

Con una bella doppietta (il primo gol effettuato con un tiro ad incrociare sul secondo palo e il secondo su rigore), Romelu Lukaku ha contribuito in maniera senza dubbio decisiva alla vittoria dell'Inter.

Al termine dei 90 minuti, ai microfoni della redazione di DAZN il centravanti belga ha detto:

"Primo tempo abbiamo fatto tutto bene. Sul 3-1 la partita doveva essere finita. La doppietta? Mi sento bene, devo aiutare la squadra tutte le partite. Sono contento per me, per Lautaro e per tutta la squadra. Io sono un uomo al servizio della squadra, penso solo a lavorare e a dare il meglio di me ogni partita".