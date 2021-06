Lukaku Juve saltato? Paratici è sicuro: "Non ho nessun rimpianto"

Se oggi Romelu Lukaku è la colonna portante della nuova Inter, in parte è merito anche della trattativa saltata tra Manchester United e Juventus. Se riavvolgiamo il nastro, ricordiamo l'interesse dei Red Devils per Paulo Dybala che risale all'estate del 2019 con il centravanti belga che poteva finire nel capoluogo piemontese in uno scambio alla pari.

Alla fine però prevalse soprattutto la voglia di Lukaku di raggiungere Antonio Conte all'Inter dove due anni più tardi ha conquistato uno scudetto da protagonista. Sulla trattativa che alla fine non decollò, a parlare ci ha pensato l'ormai ex DS juventino Fabio Paratici durante la conferenza stampa d'addio proprio al club bianconero. Queste le sue parole:

"Non ho nessun rimpianto. Quando si fa questo lavoro bisogna considerare tutto e avere la mente molto elastica. Ci sono dei lati di cui non potete sapere tutto e indicano la strada per fare determinate operazioni".