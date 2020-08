Lukaku Inter: "United? Un anno brutto può capitare, o reagisci o cadi"

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Roc Nation Sports:il centravanti belga si sofferma sulla sua parentesi al Manchester United e sul suo ruolo di attaccante. Lukaku non ha dubbi e commenta senza nascondersi l'esperienza in Premier League senza guardarsi indietro. Ecco quanto affermato dal calciatore sul canale Twitter dell'agenzia d'intrattenimento:



"Manchester United? Un anno brutto può capitare a chiunque in carriera: o reagisci o cadi. Ho dovuto fare quel ragionamento e superare lo step. Io attaccante? Non so perché, è una cosa che mi piaceva, ho sempre saputo che sarei diventato attaccante".



Queste le dichiarazioni di Lukaku che sembrerebbe essere tornato più forte di prima dopo un periodo a fari spenti coi red devils e sottolineando anche la sua intenzione di giocare sempre nel reparto offensivo.