Lukaku Inter, sospiro di sollievo: nessuna lesione muscolare

Arrivano buone notizie dall’infermeria sulle condizioni di Romelu Lukaku. Il belga si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali per definire con precisione l’entità del problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel match contro il Crotone.

Come riportato da Sky Sport, gli esami svolti oggi non avrebbero evidenziato nessuna lesione. Il belga potrebbe essere dunque a disposizione già per il match in trasferta di domani contro la Sampdoria.

Molto probabilmente non verrà rischiato da titolare per preservarlo in vista dei prossimi importanti match di campionato contro Roma e Juventus. Al Marassi sarà Ivan Perisic il partner d’attacco di Lautaro Martinez