Lukaku-Inter, sono ore decisive: il tweet di Laudisa

Sono ore decisive per il trasferimento di Lukaku all'Inter. A rivelarlo la firma della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, attraverso il proprio profilo twitter.

Un tweet che alimenta le speranze dei tifosi nerazzurri.

"Ore decisive per #Lukaku all’#Inter. Sta per cedere il muro del #MUFC dopo l’offerta nerazzurra da 70 mln di euro + 4 di bonus. La svolta attesa in giornata".