Lukaku Inter, Solskjaer stuzzica il belga. Il tecnico è chiarissimo

Ole Solskjaer, allenatore del Manchester United, ritorna sulla partenza di Lukaku. Alla vigilia della prossima sfida in Premier il tecnico è chiarissimo, e afferma di non sentire la mancanza del belga in questa stagione.



I Red Devils hanno in organico Rushford, Martial e Greenwood con Solskjaer che spende elogi nei confronti dei suoi giocatori senza rimpiangere l'addio di Lukaku nel corso della scorsa finestra estiva di mercato.



Il belga era finito nel mirino dei tifosi durante la sua esperienza in Inghilterra, con l'Inter di Conte che ora se lo coccola consapevole del fatto di aver trovato finalmente il perno centrale nel reparto offensivo.