Lukaku Inter, scavalcato Dybala: il belga è il più prezioso della Serie A

Romelu Lukaku è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione nerazzurra. Il belga è stato capace di segnare con continuità e a dare un grandissimo apporto alla manovra, con la sua capacità di tenere la palla e far salire la squadra.

In questa prima stagione con la maglia dell’Inter, ha eguagliato Ronaldo il fenomeno (stagione 1997/1998) nel numero di gol al primo anno in nerazzurro. Lukaku ha disputato 51 presenze, segnando 34 gol: 23 gol in Serie A, 7 in Europa League, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. L'ex Manchester United ha realizzato 15 reti in trasferta in questo campionato, eguagliando anche il record di marcature esterne in una singola stagione per un giocatore dell’Inter.

Stando a quanto riporta la classifica stilata dal sito specializzato transfermarkt.it, Romelu Lukaku è diventato il giocatore più prezioso della Serie A scavalcando Paulo Dybala. L’attuale valore del belga è di 85 milioni di euro, ben 17 milioni in più rispetto a un anno fa. Il valore della rosa nerazzurra è cresciuto complessivamente di 45 milioni di euro, grazie soprattutto agli expolit di Nicolò Barella, con un aumento di 14 milioni di euro e di Alessandro Bastoni, il cui valore è aumentato di 13,5 milioni di euro.