Lukaku Inter, possibile ritorno? Il ct del Belgio svela il futuro dell'attaccante

Lukaku Inter: sembra non essere ancora finita.

Arrivato a Milano con grandi aspettative, nei due anni di Antonio Conte, Romelu Lukaku ha stupito tutti. Tanti gol, tanta sostanza e forza messa a disposizione della squadra. Tante cose che hanno riportato l'Inter sul tetto dell'Italia, riportando lo Scudetto a Milano e spezzando la striscia di successi della Juventus (qui le probabili formazioni di Juve-Inter). In estate però, oltre all'addio di Conte e Hakimi, anche Lukaku è andato via, per andare a vestire i colori del Chelsea. Una stagione travagliata la sua con i Blues. Alti e bassi che hanno creato del malcontento a Londra. Il gigante belga non si trova bene con Tuchel e potrebbe partire dopo appena 12 mesi in Inghilterra.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di un suo possibile ritorno a Milano, col giocatore che avrebbe aperto l'ipotesi sul possibile ritorno. Nonostante Tuchel abbia smentito spesso la possibile cessione del numero 9, il CT del Belgio Roberto Martinez ha appena sganciato una bomba. Intervistato ai microfoni del Sun, il ct belga ha detto che Lukaku in estate cambierà club. "Mancano ancora sette mesi al Mondiale, ma mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali e mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard. Lukaku è sicuramente uno dei giocatori per cui l'estate potrebbe essere un grande momento per la propria carriera". Insomma, big Rom, per il suo bene potrebbe lasciare Londra.

Queste dichiarazioni fanno sognare i tifosi dell'Inter, che sperano in un possibile ritorno del figliol prodigo. Lukaku non ha mai nascosto l'amore per i colori nerazzurri e potrebbe dunque ripensarci. Intanto Inzaghi si gode l'attacco Dzeko-Lautaro che sarà titolare nel big match di questa sera (le ultimissime sul Derby d'Italia).