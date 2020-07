Lukaku Inter, possibile il suo impiego dal primo minuto contro la Fiorentina

Romelu Lukaku potrebbe tornare titolare contro la Fiorentina: il calciatore belga è entrato a partita in corso contro la Roma e stavolta spera di poter partire dal primo minuto contro i gigliati.



A riferirlo è l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi che in collegamento dal Centro Sportivo Suning ha fatto il punto anche sulla stagione del centravanti e pupillo di Antonio Conte. Ecco quanto dichiarato:



"Lukaku dovrebbe partire dall'inizio contro la Fiorentina, ma verificheremo nel pomeriggio. E’ tornato contro la Roma e spera di essere titolare. Ha segnato 27 gol in stagione, 21 in campionato. Se andiamo a vedere nella storia dell’Inter solo 4 giocatori hanno segnato 21 gol in Serie A nella loro stagione d’esordio e sono mostri sacri come Meazza, Nyers e Ronaldo. Lukaku cercherà di incrementare il suo bottino per certificare la bontà della sua stagione che per lui ha significato tanto in un nuovo campionato e in nuovo paese dove ha trovato un eccellente affiatamento con la Serie A e con Conte".