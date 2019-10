Lukaku-Inter, Pistocchi difende il belga dai paragoni con CR7

E' arrivato a Milano dopo un lungo corteggiamento e grazie alla pressione di Antonio Conte che tanto ha insistito per farlo acquistare. Ha ereditato la maglia n°9 precedentemente posseduta da Mauro Icardi che a prescindere dall'epilogo della sua avventura a Milano, in nerazzurro ha siglato oltre 120 reti.

Per questo motivo, le ultime prestazioni sottotono di Romelu Lukaku hanno visto il belga al centro del mirino di molti opinionisti sportivi e non solo. A difendere l'attaccante dell'Inter però, ci ha pensato Maurizio Pistocchi che sul proprio profilo Twitter ha scritto:

"Trovo fuori luogo le critiche di ex-allenatori e opinionisti a Romelu Lukaku: finora ha segnato 3 gol, come CR7 e Insigne, e, considerando la sua struttura fisica, sta facendo bene. Nel suo 1^ anno in Italia, anche Platini per i primi 6mesi fu discusso".