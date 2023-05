Lukaku-Inter, permanenza pressoché impossibile: i 3 fattori per cambiare idea

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/05/2023

Lukaku-Inter, la permanenza dell’attaccante belga è quasi impossibile. Nelle ultime due partite di campionato, Romelu Lukaku ha fatto vedere sprazzi del giocatore che è stato ammirato nel nostro campionato nell’anno del diciannovesimo scudetto nerazzurro. Un giocatore capace di trascinare la squadra alla vittoria non solo con i suoi gol, ma anche con giocate decisive per i propri compagni.

Da qualche settimana, la domanda che ci si pone su di lui è se il suo futuro potrà essere ancora a Milano. Di fatto, la Gazzetta dello Sport, ha provato a dare una propria spiegazione a questo. Infatti, secondo la rosea, le speranze di permanenza in nerazzurro sono ridottissime per l’attaccante di proprietà del Chelsea. Per rimanere all’Inter, si dovranno verificare tre condizioni particolarmente complicate da raggiungere.

La prima è la volontà del futuro allenatore della squadra londinese, che con ogni probabilità dovrebbe essere Mauricio Pochettino, il quale potrebbe propendere per mantenere in rosa Big Rom. La seconda è la qualificazione alla prossima Champions League da parte dell’Inter. Mentre la terza riguarda gli aspetti economici. Il prestito per questa stagione è costato alla società nerazzurra circa 20 milioni.

Se la parte economica sarà ridotta ad un prestito quasi gratuito e l’attaccante deciderà di abbassare ulteriormente, rispetto a quanto fatto questa estate, la propria richiesta economica, ecco che il matrimonio potrà rifarsi. Altrimenti, le due strade si separeranno e, questa volta, in maniera definitiva.