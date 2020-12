Lukaku Inter, nuovo record per il belga: eguagliato Bobo Vieri

Romelu Lukaku è sempre più il trascinatore di questa Inter. Il belga ha realizzato in questa stagione ben 14 gol in 16 presenze tra campionato e Champions League. Numeri impressionanti in questa prima parte di stagione, che lo portano al primo posto della classifica dei giocatori più determinanti in campionato fino ad ora. Come riporta il sito ufficiale nerazzurro i gol dell'ex Manchester United ha portato all'Inter in questo campionato ben15 punti.

Il gol realizzato su calcio di rigore che ha permesso ai nerazzurri di vincere contro il Napoli, ha permesso al belga di eguagliare un nuovo record. Lukaku è infatti il primo giocatore ad andare a segno in tutte le prime cinque presenze stagionali in casa in Serie A con la maglia nerazzurra. L’ultimo a riuscirci fu uno dei più grandi bomber della storia interista, ovvero Bobo Vieri nella stagione 2002/2003.

Il belga, inoltre, si sta dimostrando anche uno dei migliori rigoristi nella storia dell’Inter. Dal suo arrivo in nerazzurro non ne ha mai fallito uno, realizzandone 10 su 10. Per trovare un rigorista migliore bisogna tornare ai tempi di Roberto Boninsegna, che segnò tutti i primi 20 rigori calciati con la maglia nerazzurra.