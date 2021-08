Lukaku Inter, Moratti: "Cifre importanti. Vlahovic e Zapata? Buoni entrambi"

LUKAKU INTER - Anche Massimo Moratti si è espresso sul possibile trasferimento dell'attaccante belga al Chelsea. Nelle casse nerazzurre dovrebbero essere versati circa 130 milioni di euro. L'offerta dovrebbe essere presentata in settimana.

"Si parla di 130 milioni di euro, per l'Inter è certamente una tentazione. Non conosco i numeri - ha dichiarato l'ex presidente dell'Inter tramite i microfoni di Tuttomercatoweb - e non conosco quelle che sono oggi le necessità del club, ma le cifre di cui si parla sono certamente importanti...Vlahovic e Zapata? Sono buoni entrambi, sicuramente".

L'attaccante della Fiorentina sarebbe valutato circa 60 milioni di euro e da parecchio tempo interessa ai dirigenti di mercato nerazzurri. Questi ultimi, in caso di addio di Lukaku, per caratteristiche tecniche, avrebbero pensato anche al bomber dell'Atalanta. Zapata costa circa 50 milioni di euro ed il suo sostituto potrebbe essere proprio Abrham del Chelsea.