Lukaku Inter, Martinez: “Impressionante. Per lui l’importante è la vittoria”

Romelu Lukaku si è reso protagonista di una prima parte di stagione fantastica confermandosi come uno dei migliori attaccanti in circolazione. Finora ha realizzato ben 15 reti in 18 presenze complessive tra campionato e Champions Leaugue.

Il commissario tecnico della nazionale belga Roberto Martinez ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente Vtm in cui ha definito "impressionante" il periodo di forma che sta vivendo Romelu Lukaku. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma per Romelu Lukaku, l'importante è la vittoria, essere lì per aiutare la squadra. Ed è quello che fa ogni settimana. La sua voglia è quella di giocare bene ogni partita. È nel momento di forma migliore della sua carriera, questo è fuori di dubbio".