Lukaku-Inter, la missione del belga: ecco le prossime tappe nella mente di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/02/2023

Lukaku-Inter, Inzaghi ha in mente delle tappe per averlo al meglio. Il giocatore belga, tra la partita contro l’Atalanta e i pochi minuti di quella contro il Milan, ha dimostrato dei grandi miglioramenti fisici dopo l’infortunio avuto. Miglioramenti che, come testimonia il minutaggio, stanno convincendo Simone Inzaghi ad impiegarlo con sempre maggiore frequenza in campo.

Quello dell’attaccante belga, sarebbe un recupero importantissimo per la squadra nerazzurra. Infatti, il tecnico interista, in questa stagione, ha potuto usufruire solamente di due punte appieno, ovvero Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. L’opzione che porta a Lukaku sarebbe particolarmente importante anche per i prossimi impegni in vista, con un obiettivo ben cerchiato in rosso.

Lukaku-Inter, Simone Inzaghi ha in mente le tappe per farlo recuperare al meglio: c’è un obiettivo ben chiaro nella mente del tecnico

Dunque, Lukaku, sta procedendo il suo recupero fisico in maniera spedita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante belga ha mostrato grandi miglioramenti e Simone Inzaghi lo vuole al meglio per la partita di Champions League contro il Porto del 22 febbraio. Un impegno importante che potrebbe far accedere l’Inter alle top 8 d’Europa.

Per questo, sempre il tecnico nerazzurro, ha intenzione di schierarlo da titolare nella partita di lunedì contro la Sampdoria e, magari, anche in quella di sabato contro l’Udinese, aumentando sempre di più il suo minutaggio. Vedremo se non ci saranno ulteriori intoppi e se, finalmente, sia Dzeko che Lautaro potranno rifiatare qualche minuto. Di sicuro, per Lukaku, non c’è allenamento migliore della partita vera in campo.