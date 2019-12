Lukaku Inter - L'ag. Pastorello: "Voleva una nuova sfida"

L'agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk, parlando del suo assistito e svelando cosa ha spinto il belga a lasciare il Manchester United.

"Era felice, amava i suoi fan a Manchester. Il Man Utd è uno dei tre top club al mondo. Lui voleva confrontarsi con un nuovo campionato, aveva bisogno di una nuova sfida. Il rapporto con Solskjaer era buono, vi erano solamente alcuni problemi tattici, lui è un vero numero nove e a volte il coach preferiva un altro splendido attaccante come Rashford.

Ha cambiato squadra non per qualche problema a Manchester, ma per una nuova esperienza".