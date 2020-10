Lukaku Inter, il c.t. del Belgio: “Per me è il miglior attaccante al mondo”

Lukaku sta trascinando l’Inter in questa prima parte di stagione e si sta sempre più dimostrando come uno dei migliori centravanti in circolazione. Il belga ha già realizzato ben 7 reti in 6 partite tra campionato e Champions League.

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sporza in cui ha elogiato Romelu Lukaku, ritenendolo attualmente il miglior attaccante del mondo. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Per me Romelu è il miglior attaccante del mondo, ma sono di parte. Le sue statistiche degli ultimi anni con il Manchester United sono state straordinarie, ma il suo passaggio in Serie A gli ha dato un ulteriore livello di responsabilità a livello di club. Il suo obiettivo è vincere il titolo in Italia e lo si vede dal suo impegno, dalla sua grinta e dal piacere con cui gioca. Non mi sorprende che segni così tanto, perché può farlo come il migliore. Ma dimostra anche che il calciatore è all'apice della sua carriera”.