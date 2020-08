Lukaku Inter, il belga stringe i denti per la semifinale: le sue condizioni

Lukaku è senza dubbio uno dei principali protagonisti della splendida cavalcata in Europa League della squadra di Antonio Conte. Il belga, andato in rete anche ieri, sta vivendo un ottimo momento di forma nel quale ha segnato diversi gol decisivi. L'ex Manchester United, ha anche stabilito un nuovo record, è il primo giocatore nella storia della competizione europea a segnare per nove partite consecutive.

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione in vista della semifinale d’Europa League che andrà in scena lunedì prossimo contro la vincente tra Basilea e Shaktar. La punta, infatti, è uscita zoppicando nel match di ieri contro il Bayer Leverkusen a causa dei tanti colpi duri subiti, nulla di grave ma i nerazzurri non vorrebbero rischiare complicazioni.

Il belga non sarebbe al massimo della condizione e avrebbe bisogno di qualche giorno in più per recuperare. Nonostante tutto, dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente a disposizione per lunedì. Molto probabilmente svolgerà un lavoro più leggero rispetto al resto della squadra nei prossimi giorni.