Lukaku Inter, il belga sempre più uomo dei record: numeri impressionanti

Romeu Lukaku è senza dubbio uno dei principali protagonisti di questo inizio di stagione nerazzurro. Il belga ha sbloccato il match di ieri, segnando il momentaneo gol dell’1-0 e si sta dimostrando sempre più trascinatore nel gioco di Antonio Conte.

Il sito ufficiale nerazzurro, inter.it, ha evidenziato i numeri e le statistiche del bomber belga nella sua esperienza nerazzurra e specialmente in queste prime cinque giornate di campionato. L’Inter ha finora realizzato ben 13 gol in Serie A e 5 di questi portano la firma di Romelu Lukaku. L'ex Manchester United ha inoltre segnato una doppietta nella gara di esordio in Champions League contro il Borussia M'Gladbach.

L’attaccante belga da quando é arrivato in Italia ha realizzato ben 22 reti in campionato, diventando così il calciatore straniero che ha segnato piú reti in Serie A escludendo i calci di rigore. Ieri ha realizzato la sua 41esima con la maglia nerazzurra, raggiungendo Ciro Immobile nel maggior numero dei gol segnati in tutte le competizioni dal 2019/20 ad oggi.