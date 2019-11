Lukaku Inter, il belga segna a valanga e i tifosi dello United si infuriano

Dopo aver ceduto all'Inter per 85 milioni di euro il cartellino di Romelu Lukaku senza trovare un rimpiazzo, il Manchester United sta subendo delle pesanti critiche da parte dei propri "supporters".

Se poi oltre al mancato arrivo di un altro attaccante si aggiungono le prestazioni che il belga sta svolgendo in nerazzurro, mantenere la calma per i tifosi dei Red Devils diventa complicato. Quest'oggi infatti, complice anche la sconfitta di ieri contro il Bournemouth per 1-0, dai social abbiamo raccolto alcuni commenti che esprimevano palese indignazione.

Questi i più emblematici: "Perché vendere Lukaku senza avere un sostituto?", "Facciamo un passo avanti e tre indietro". Questo i commenti di due tifosi al quale si aggiunge quello di un altro sostenitore che attacca frontalmente Ole Gunnar Solskjaer: "Vieni a dirci come quello in 'sovrappeso' quest'oggi (ieri) ha fatto vincere la partita all'Inter".