Lukaku Inter - Il belga rassicura i tifosi: "Ho avuto un'infiammazione"

Intervenuto in conferenza stampa pre match, Romelu Lukaku ha rassicurato tutti riguardo le proprie condizioni fisiche, assicurando di essere al 100%.

Sei al 100% in forma?

"Sì, ho avuto un'infiammazione nella punta del piede, ma ora sto bene."

Ti sei adattato rapidamente al calcio italiano. Una pagina nera è il razzismo. Lo sapevi prima di approdare in Serie A?

"Sì, Cagliari è stato il solo momento difficile, i giocatori mi avevano avvertito, la Serie A e la UEFA dovrebbero reagire di più".

Hai un buon rapporto con Conte. L'affetto di un allenatore è importante?

"È più una questione di onestà, quando non faccio bene, voglio che me lo dica, ho 26 anni, posso ancora migliorare, Koeman, Mourinho e Conte sono stati onesti e non mi hanno mai mentito. Anche il mio rapporto con Solskjaer era buono, ma volevo andarmene, glielo dissi a marzo, rispetto per lui che rispettava la mia scelta, anche se avrebbe voluto tenermi."