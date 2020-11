Lukaku Inter, il belga non recupera e non parte nemmeno per Madrid

Brutte notizie in casa Inter per quanto concerne gli infortuni. Romelu Lukaku infatti, alle prese con un risentimento muscolare, in occasione del match di Champions League di domani sera in trasferta contro il Real Madrid non potrà essere utilizzato da Antonio Conte.

Il centravanti belga infatti, non ha nemmeno preso il volo con destinazione la capitale spagnola. Resta da capire chi, insieme a Lautaro Martinez, guiderà l'attacco nerazzurro nel primo vero big match della stagione 2020/2021.

I candidati sono sempre gli stessi: Ivan Perisic (che agirebbe da seconda punta come contro il Parma), Andrea Pinamonti e Christian Eriksen con quest'ultimo che si andrebbe a piazzare alle spalle del Toro.