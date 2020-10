Lukaku Inter, il belga al quarto posto nella classifica dei migliori centravanti

La nota rivista calcistica inglese Four Four Two ha stilato la lista dei dieci migliori centravanti al mondo. Classifica dedicata soltanto alle prime punte di ruolo, in cui non compaiono seconde punte e esterni d'attacco. In prima posizione c’è Robert Lewandoski del Bayern Monaco, reduce da una stagione straordinaria in cui ha realizzato 55 gol in 47 partite e conquistato il triplete con il club bavarese.

Al secondo posto si piazza Harry Kane del Tottenham e al gradino più basso del podio lo juventino Cristiano Ronaldo. Il nerazzurro Romelu Lukaku è invece al quarto posto in classifica: “Studioso’ del gioco, molto intelligente e desideroso di migliorare sempre. Come terminale offensivo della manovra dell'Inter di Antonio Conte, nell'ultimo anno si è dimostrato uno dei centravanti più affidabili d'Europa”. Qualche numero sottolineato da FourFourTwo: “È il capocannoniere del Belgio, in totale è costato ai suoi club circa 180 milioni di sterline e ha solo 27 anni. Migliorerà ancora”.

Alle spalle del belga c’è l'argentino Aguero del Manchester City seguito da Erling Haaland del Borussia Dortmund, Karim Benzema del Real Madrid. Gli ultimi tre posti in classifica sono occupati da Raul Jimenez, Luis Suarez dell’Atletico Madrid e Jamie Vardy.