Lukaku Inter, febbraio straordinario. Nuovo riconoscimento per il belga

Lukaku si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria confermandosi come uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il belga, con i suoi 4 gol e 3 assist nel mese di febbraio, ha trascinato l’Inter in vetta alla classica. Mese in cui i nerazzurri hanno vinto tutte le 4 partite disputate, battendo due big come Milan e Lazio, realizzando 11 gol in totale e subendone appena uno.

Il centravanti nerazzurro è stato premiato per questo qualche giorno fa come miglior giocatore del mese di febbraio dalla Lega di Serie A; premio che gli sarà consegnato ufficialmente lunedì sera allo Stadio San Siro nel prepartita di Inter-Atalanta.

Nella giornata di oggi, invece, Lukaku ha ricevuto il titolo di miglior calciatore dello scorso mese anche dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori. Il riconoscimento è stato assegnato dall'AIC in collaborazione con "L'ultimo uomo" grazie ai voti dei calciatori di Serie A, B e C: "Strapotere fisico, generosità, la potenza unita al massimo controllo".