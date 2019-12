Lukaku Inter e quei miglioramenti grazie al... Manchester United

Dopo un corteggiamento durato un'estate intera, Romelu Lukaku è approdato in nerazzurro per la gioia del tecnico Antonio Conte che tanto ha spinto per convincere la propria dirigenza a portarlo a Milano.

Il belga non è di certo uno che ha bisogno di presentazioni. Tra club e Nazionale in carriera ha messo a segno oltre 250 reti, e di questo deve rendere grazie particolarmente al Manchester United, squadra in cui si è consacrato definitivamente.

I progressi grazie ai Red Devils sono stati evidenti, e di questo ne è consapevole anche il giocatore stesso che direttamente dal Globe Soccer Awards tenutosi a Dubai ha detto: "Non vedo negativamente la mia esperienza con il Manchester United, all’Inter raccolgo i frutti di quell’esperienza e ora sono più coerente, esperto".