Lukaku Inter, Bergomi rivela: "Sapevo dell'offerta da prima di Euro 2020"

LUKAKU INTER - Giuseppe Bergomi ha rivelato tramite un'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport di essere a conoscenza dell'offerta del Chelsea per il possente centravanti belga da tempo, precisamente prima di Euro 2020. L'ex United si trasferià a Londra per 115 milioni di euro.

C’è amarezza sicuramente. Purtroppo le avvisaglie c’erano: il mancato rinnovo di Conte, le dichiarazioni di Oriali che ha annunciato come la situazione fosse peggiore di quel che sembrava; e poi la spaccatura fra proprietà e prima squadra.Questa offerta del Chelsea da oltre 100 milioni la conoscevo già da prima degli Europei.

Sono arrivati a 115? Diventa difficile dire di no: io non me la prenderei con il ragazzo. Adesso - ha continuato l'ex difensore dell'Inter - però vediamo se questa squadra si potrà rinforzare con gli introiti delle cessioni. Ben vengano le iniziative come quelle di Cottarelli, alla quale io ho aderito volentieri: speriamo di trovare il modo per consentire, a tutti i tifosi che lo desiderino, di aiutare l’Inter e partecipare alla sua gestione".