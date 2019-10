Lukaku in rete da 3 partite: corsa al primato fatto nel 2015/16 con l'Everton

Grande inizio di stagione per Romelu Lukaku, autore di 7 reti in 10 presenze in campionato. Record personale eguagliato per l'attaccante nerazzurro, realizzato con le maglie di Everton e Manchester United.

Lukaku insegue altri primati personali stabiliti in carriera, come quelli dei gol segnati consecutivamente in partite di campionato. Con l'Inter è arrivato a quota tre partite di fila, andando a segno contro Sassuolo, Parma e Brescia ed eguagliando il primato personale stabilito nella stagione 2013/14 con l'Everton. Lukaku andò a segno dalla 5a alla 7a giornata di Premier League, contro West Ham, Newcastle (doppietta) e Manchester City.

Nella carriera dell'attaccante belga troviamo anche una serie vincente di 4 partite consecutive in cui Lukaku ha realizzato almeno un gol. Stagione 2010/11 con l'Anderlecht, dalla 12a alla 15a giornata, Lukaku segnò a Westerlo, Genk, Club Brugge e Gent. Sei anni più tardi, nella stagione 2016/17 con la maglia dell'Everton, ancora quattro partite consecutive a segno. Dalla 26a alla 29a giornata, contro Sunderland, Tottenham, West Bromwich Albion e Hull City (doppietta). Infine, nella stagione 2017/18 con la maglia del Manchester United, Lukaku segnò dalla 4a alla 7a giornata di Premier League, firmando un gol contro Stoke, Everton, Southampton e Crystal Palace.

Ma non finiscono qui i primati personali di Lukaku, capace di segnare per 5 partite di fila nella stagione 2009/10 con l'Anderlecht. Dall'11a alla 15a giornata, un giovanissimo Lukaku andò in rete contro Charleroi, Mechelen, Lokeren, Genk e Roeselare.

E il record assoluto? Stagione 2015/16, dove l'attaccante belga fu in grado di andare a segno in 7 partite consecutive in Premier League con la maglia dell'Everton. Dall'11a alla 17a giornata, Lukaku segnò contro Sunderland, West Ham, Aston Villa (doppietta), Bournemouth, Crystal Palace, Norwich e Leicester.

Sabato contro il Bologna, Lukaku cercherà di aggiornare questa sua personale statistica, con il primato di 7 partite consecutive che l'attaccante nerazzurro potrebbe eguagliare.