Lukaku in Nazionale, il ct del Belgio: "Siamo felici, importante sia qui"

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato di Lukaku: "Era particolarmente importante che fosse sano. Dopodiché era normale portarlo qui. Siamo già abituati a queste situazioni. Siamo felici che sia qui, perché questa è l'ultima occasione per la nazionale di radunarsi prima dell'Europeo. Quindi cerchi di avere tutti i giocatori qui. E nel caso di Romelu, tutte le procedure sono state seguite. Contiamo su di lui, è una figura importante del gruppo", le dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb.

Felicità dunque in casa Belgio per l'effettivo arrivo del centravanti in ritiro dopo un complesso contenzioso che ha visto l'Inter indirettamente protagonista.