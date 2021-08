Lukaku: Il Chelsea non rilancia. Ecco le ultimissime sulla trattativa

LUKAKU INTER - Non è ancora arrivato il rilancio dei Blues per il centravanti belga nerazzurro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, ad oggi, l'unica offerta formulata è di 110 milioni di euro più il cartellino del terzino Marcos Alonso. La proposta, però, non sarebbe sufficiente per i dirigenti milanesi che avrebbero richiesto almeno 130 milioni cash.

Il giornalista, inoltre, aggiunge che il rilancio avverrà ma gli inglesi hanno deciso di prendersi delle ore di tempo perché possono contare sul consenso del calciatore di ritornare a Londra. Il belga dovrebbe accettare un contratto da 12 milioni di euro più bonus.