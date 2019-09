Lukaku, il belga parla di Sanchez anche sull'esperienza a Manchester

Insieme hanno condiviso lo spogliatoio del Manchester United e adesso condividono quello dell'Inter. Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, grandi amici fuori dal campo, non vedono l'ora di poter giocare insieme.

Ad esternare questa volontà, ci ha pensato proprio il centravanti belga che ha parlato del cileno anche in relazione all'esperienza fatta insieme nel Regno Unito. Queste le sue parole:

"Qui, per noi, la situazione è molto diversa da quella del Manchester United. A poco a poco, io e Alexis avremo occasioni per giocare insieme: spero che in quel momento potremo fare la differenza".

Insomma, come detto dal n°9 nerazzurro Milano e Manchester sono due realtà diverse. Adesso non bisognerà altro che aspettare che i due trovino l'intesa anche in nerazzurro.