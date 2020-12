Lukaku ed il mistero della maglia numero 5

Dopo la vittoria per 3-1 ottenuta ieri sera contro il Bologna i nerazzurri stamani si svegliano con una big surprise in arrivo. Di cosa si stratta? Ebbene quest'oggi, dopo la prova convincente di ieri condita con un gol di pura fisicità e classe, il bomber numero 9 Romelu Lukaku ha postato un post emblematico sul suo profilo social di Instagram.

Il belga risulta protagonista di un video girato all'interno dello spogliatoio nerazzurro al Meazza, nel quale il bomber ad un certo punto prende una maglia dell'Inter con il suo nome ed il suo numero... anzi no! Ebbene il numero sulla maglia non risulta il consueto 9, bensì il 5 (ora sulle spalle di Gagliardini). Un cambio del numero di maglia? Impossibile. Una sponsorizzazione? Difficile, ma non improbabile.

I tifosi però sognano in grande, auspicando che il numero possa corrispondere, magari, ad un prolungamento dell'attuale contratto che lega Romelu alla Benamata. Potrebbe essere questo? Il belga intanto si è limitato a scrivere: "Sta arrivando qualcosa di grosso...". Non resta che aspettare... fiduciosi. Sta di fatto che anno dopo anno e gara dopo gara, il belga risulta sempre più decisivo ed imprescindibile per i colori nerazzurri non solo in campo, ma anche fuori e dentro lo spogliatoio. Un vero leader.