Lukaku e Sanchez ceduti all'Inter? Solskjaer è sotto tiro

Con soli nove gol all'attivo, il Manchester United vanta attualmente uno dei peggiori attacchi di tutta la Premier League. Per molti, questo fattore è dovuto soprattutto alla cessione di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha sempre detto che cedere entrambi gli attaccanti era la soluzione migliore per tutti, eppure la mancanza dei gol del centravanti belga si sta sentendo parecchio.

Secondo la BBC, l'allenatore norvegese - sin dal suo insediamento dopo Josè Mourinho - avrebbe richiesto alla società la cessione di ben nove giocatori tra cui i due attaccanti che si sono trasferiti all'Inter nell'ultima sessione di mercato. Per questo motivo, per molti la partenza di Lukaku e Sanchez è stata "comandata" da Solskjaer per esigenze personali e non di gruppo.