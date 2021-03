Lukaku e quei tabù (sfatati) sulla sua velocità e forma fisica: i dati

Da quando è arrivato all'Inter dal Manchester United nell'estate 2019, Romelu Lukaku partita dopo partita ha dimostrato di essere tutto l'opposto di quello che alcuni descrivevano non appena ha messo piede a Milano. I suoi 191 cm di altezza accompagnati dai 93 kg di peso hanno fatto di lui una pedina presa di mira dalla critica che lo invitava a curare con maggiore attenzione lo stile di vita.

Eppure i numeri parlano chiaro: nonostante la stazza imponente, palla al piede il fuoriclasse belga è riuscito a raggiungere addirittura i 33 km/h (dato rilevato dallo Sky Tech). Il tutto, rispondendo indirettamente anche ai creators del videogame FIFA 21 che nella voce "velocità" gli hanno inserito solo 81/99.

Un dato che non ha fatto piacere a Lukaku e per la quale ha mostrato il proprio disappunto nel settembre 2020 (vedi tweet infondo all'articolo). Insomma, all'ex attaccante dei Red Devils gli si può dire "rimproverare" che qualche volta davanti la porta è impreciso, ma per quanto concerne scatti palla al piede e strapotere fisico, trovargli dei difetti diventa molto complicato.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷‍️